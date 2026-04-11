Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese
Pessime notizie per la Roma e per il tecnico Gian Piero Gasperini, che si trova a dover fare i conti con un’assenza pesante in un momento cruciale della stagione. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato i timori dello staff medico: Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione al flessore.
Il centrocampista giallorosso era stato costretto ad abbandonare il campo durante la sfida di ieri contro il Pisa. Si tratta di una vera e propria doccia fredda per la formazione capitolina, che rischia di perdere uno dei suoi pilastri per almeno quattro settimane.
Considerando i tempi di recupero e la necessità di riatletizzazione, Pellegrini potrebbe aver concluso anticipatamente la sua stagione, o comunque tornare a disposizione solo per le ultimissime battute del campionato.