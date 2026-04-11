Serie A, la classifica aggiornata: ora il Milan deve guardarsi indietro. Como e Juve in agguato

Il Milan cade, abbandona in via definitiva qualsiasi ambizione di scudetto e soprattutto deve iniziare a guardarsi seriamente alle spalle. Dopo il ko interno con l’Udinese, i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno infatti solo cinque punti di vantaggio sul Como e sei sulla Juventus, entrambe ancora attese dai rispettivi impegni - non semplici, per carità: Inter e Atalanta - nel corso di questa giornata di campionato.

Il colpaccio a San Siro vale invece la parte sinistra della classifica per l’Udinese: i bianconeri salgono infatti al decimo posto, scavalcando momentaneamente il Sassuolo e portandosi a -1 dalla Lazio nona.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 72 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Milan 63 (32)

4. Como 58 (31)

5. Juventus 57 (31)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (31)

8. Bologna 45 (31)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (31)

12. Torino 39 (32)

13. Parma 35 (31)

14. Genoa 33 (31)

15. Cagliari 33 (32)

16. Fiorentina 32 (31)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (31)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)

I MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Malen (Roma), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)