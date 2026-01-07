Sampdoria, per Coda c'è la Salernitana. In difesa si attende Mitoglou

Il quartier generale della Sampdoria è in pieno fermento. Il ritorno a Genova del CEO Jesper Fredberg e l'insediamento del nuovo capo scouting Samuel Cardenas hanno dato il via a una serie di frenetici contatti per ridisegnare la rosa a disposizione di Angelo Gregucci e Salvatore Foti.

Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, il fronte delle cessioni è caldissimo. La Salernitana di Daniele Faggiano fa sul serio per Massimo Coda: sul piatto un contratto fino al 2028, una proposta che potrebbe convincere il bomber, attualmente in scadenza con i blucerchiati. Anche Alessandro Bellemo è pronto ai saluti: il centrocampista ha già dato il suo gradimento allo Spezia, ma l'operazione è temporaneamente congelata a causa dell'infortunio al polpaccio rimediato da Ricci, che obbliga la società a valutazioni prudenti in mediana. In difesa, Riccio è conteso tra Avellino (titolo definitivo) e Bari (prestito), mentre per Romagnoli resta viva la pista Virtus Entella.

L'urgenza numero uno riguarda, però, la fascia destra, complice il grave infortunio di Lorenzo Venuti (atteso l'intervento al crociato). Il nome prescelto è quello di Alessandro Di Pardo: l'operazione con il Cagliari è a basso costo e potrebbe chiudersi rapidamente. Per la difesa centrale, si attende oggi la decisione definitiva su Gerasimos Mitoglou, già a Genova per i test. In parallelo, Mancini monitora Franco Carboni (Empoli/Inter), Marchizza (Frosinone), Odenthal (Sassuolo) e il giovane talento della Juventus Next Gen, Pedro Felipe.

Mentre oggi è prevista la firma del portiere Tommaso Martinelli dalla Fiorentina.