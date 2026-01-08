Sampdoria, Manfredi a Bogliasco: confronto con staff e vertice in Prefettura

Giornata intensa, quella di ieri, in casa Sampdoria, segnata dal blitz a sorpresa del presidente Matteo Manfredi al centro sportivo Mugnaini. Il numero uno blucerchiato si è presentato a Bogliasco intorno all’ora di pranzo, incontrando lo staff tecnico per un confronto diretto sul momento della squadra.

Al tavolo, scrive Il Secolo XIX; erano presenti anche il CEO sportivo Fredberg e il direttore sportivo Mancini, a conferma della volontà del club di fare quadrato in una fase delicata della stagione. Manfredi ha poi lasciato il centro sportivo nel primo pomeriggio e si è recato in Prefettura, dove era atteso dal prefetto Cinzia Torraco.

L’incontro istituzionale è servito per fare il punto sulla sicurezza dopo i fatti avvenuti al Ferraris nella gara con la Reggiana, quando il presidente era stato costretto ad abbandonare lo stadio in seguito alla dura contestazione di una parte della tifoseria. Una giornata che evidenzia come il club stia cercando di gestire con attenzione tanto gli aspetti sportivi quanto quelli extra-campo.