Serie B, gli arbitri della 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro a Dionisi
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 19ª giornata del campionato di Serie C. Eccole di seguito:
Avellino-Sampdoria
Direttore di gara: Crezzini
Assistenti: Politi-Colaianni
IV° Ufficiale: Gavini
VAR: Aureliano (On Site Stadio Partenio Avellino)
AVAR: Prenna (On Site Stadio Partenio Avellino)
Carrarese-Bari
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Perrotti-Bitonti
IV° Ufficiale: Massimi
VAR: Gualtieri
AVAR: Serra
Cesena-Empoli
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Cipressa-Catallo
IV° Ufficiale: Di Loreto
VAR: Santoro
AVAR: Del Giovane
Frosinone-Catanzaro
Direttore di gara: Dionisi
Assistenti: Niedda-Zanellati
IV° Ufficiale: Aldi
VAR: Paterna
AVAR: Gariglio
Juve Stabia-Pescara
Direttore di gara: Piccinini
Assistenti: Fontemurato-Pressato
IV° Ufficiale: Dorillo
VAR: Ghersini
AVAR: Giua
Mantova-Palermo
Direttore di gara: Perenzoni
Assistenti: Capaldo-Pascarella
IV° Ufficiale: Mucera
VAR: Pairetto
AVAR: Nasca
Padova-Modena
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Cortese-El Filali
IV° Ufficiale: Collu
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi
Reggiana-Venezia
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Garzelli-Santarossa
IV° Ufficiale: Migliorini
VAR: Volpi
AVAR: Meraviglia
Sudtirol-Spezia
Direttore di gara: Manganiello
Assistenti: Yoshikawa-Luciani
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Rutella
AVAR: Di Vuolo
Virtus Entella-Monza
Direttore di gara: Perri
Assistenti: Belsanti-Votta
IV° Ufficiale: Calzavara
VAR: Cosso
AVAR: Baroni
