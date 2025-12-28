TMW Sampdoria, Venuti lascia il campo in barella: si teme il crociato. La situazione del difensore

Il 2025 di Lorenzo Venuti non si conclude nel migliore dei modi. Il difensore della Sampdoria, sul finire della prima frazione di gara, è costretto a lasciare il campo in barella a causa di un problema al ginocchio. Le immagini in diretta sembrano non lasciare spazio ad interpretazioni e lo stesso Angelo Gregucci al termine della partita, pur giustamente non sbilanciandosi in assenza ancora degli esami clinici del caso, non ha espresso ottimismo vedendo la dinamica dell'infortunio. Al termine della partita, lo stesso terzino blucerchiato è tornato in campo per festeggiare la vittoria della squadra in stampelle e tutore.

Le condizioni di Venuti

La prima diagnosi non sembra per niente incoraggiante. Si tratterebbe di distorsione del ginocchio destro con interessamento del crociato. Si teme dunque una lesione che significherebbe lungo stop per il giocatore. Per il momento è necessario utilizzare il condizionale in attesa poi delle visite mediche che il giocatore svolgerà nelle prossime ore. Solo lì si saprà con certezza l'entità e i tempi di recupero.

Un rinforzo in più dal mercato?

Se fosse confermata la diagnosi dal campo, la Sampdoria dovrà rinunciare al suo numero 18 probabilmente fino al termine della stagione. Servirà quindi un rinforzo in più dal mercato nel reparto arretrato.