Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comando

Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comandoTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:24Serie B
Daniel Uccellieri

Nuovo contatto tra Matteo Manfredi e Joseph Tey. Il presidente della Sampdoria e l’investitore singaporiano hanno fissato un incontro a Dubai, inserito nelle rispettive agende per fare il punto della situazione a circa un mese e mezzo dall’ultimo faccia a faccia, andato in scena a Milano lo scorso 4 dicembre. Un confronto programmato, che arriva nel pieno del mercato invernale e in un momento delicato sotto il profilo dei risultati, con una classifica che continua a restare al di sotto delle aspettative.

La proprietà ritiene di aver messo a disposizione del direttore sportivo Andrea Mancini un budget adeguato per intervenire sul mercato, ma resta aperta la questione legata agli equilibri interni. La convivenza tra le due anime del club, quella anglofona riconducibile a Tey e al suo plenipotenziario Walker e quella italiana guidata da Manfredi, è da tempo complessa. L’obiettivo condiviso, oggi, sembra essere quello di trovare una soluzione entro la fine della stagione, arrivando a una governance con una sola guida e una visione unitaria.

Lo scenario che si profila potrebbe rendere la prossima primavera particolarmente calda sul fronte societario. Una possibile separazione tra i due soci, infatti, richiederebbe passaggi delicati, a partire dal via libera delle banche coinvolte nel piano di ristrutturazione del debito: McQuarie, Bper, Credito Sportivo e Sistema, tutte titolari della clausola di “change of control”.

C’è poi un ulteriore aspetto da considerare: dagli allegati alla sentenza di omologa emerge che, in caso di cessione del club entro il 31 dicembre 2033, qualora il valore offerto non coprisse interamente i debiti bancari, il residuo verrebbe ridotto del 50%. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che renderebbe il club più appetibile per eventuali nuovi investitori, con un debito alleggerito di circa 25-30 milioni di euro. Lo riporta Il Secolo XIX.

Articoli correlati
Sampdoria, Manfredi: "I tifosi fanno bene a pretendere di più. Oggi il club è risanato"... Sampdoria, Manfredi: "I tifosi fanno bene a pretendere di più. Oggi il club è risanato"
Cessioni quote a Tey: multe per Manfredi e la Samp, tre mesi di inibizione al socio... Cessioni quote a Tey: multe per Manfredi e la Samp, tre mesi di inibizione al socio di Singapore
Ferrero sulla Samp: "A Manfredi ho lasciato un club meraviglioso. Ed è andato in... Ferrero sulla Samp: "A Manfredi ho lasciato un club meraviglioso. Ed è andato in Serie C"
Altre notizie Serie B
Bari, primi rinforzi per Longo: oltre a Cuni si parla del possibile ritorno di Benedetti... Bari, primi rinforzi per Longo: oltre a Cuni si parla del possibile ritorno di Benedetti
Panchine Serie B 2025/26: il Bari torna al passato. In panchina riecco Moreno Longo... Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: il Bari torna al passato. In panchina riecco Moreno Longo
Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comando Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comando
Mantova, rinforzo sulla corsia mancina: depositato il contratto di Tiago Gonçalves... UfficialeMantova, rinforzo sulla corsia mancina: depositato il contratto di Tiago Gonçalves
Sampdoria in ansia per le condizioni di Esposito: rischia un mese di stop Sampdoria in ansia per le condizioni di Esposito: rischia un mese di stop
Pescara, i tifosi contro Sebastiani: "Gli farei conoscere io i veri figli di pu****a!"... Pescara, i tifosi contro Sebastiani: "Gli farei conoscere io i veri figli di pu****a!"
Longo bis a Bari: la società promette rinforzi per la salvezza Longo bis a Bari: la società promette rinforzi per la salvezza
Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 20ª giornata di campionato... Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 20ª giornata di campionato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
2 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 gennaio
4 Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
5 Juventus vicina a un colpo di mercato, Tuttosport apre: "A 2 milioni da Mateta"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
Immagine top news n.1 Fabbian alla Fiorentina e Sohm a Bologna, per il futuro viola pronto contratto fino al 2030
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!
Immagine top news n.3 Stato di forma: allunga l'Inter, Fiorentina in crescita. Male la Lazio, ultimo il Lecce
Immagine top news n.4 Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"
Immagine top news n.5 Lazio-Como 0-3, le pagelle: questo è il vero Baturina, Paz da palati fini. Marusic una rovina
Immagine top news n.6 Napoli, Conte: "Tutti questi infortuni sono cose inspiegabili. Lukaku? Ci vuole pazienza"
Immagine top news n.7 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Nottingham vuole Olivera e Lucca e per convincere il Napoli può offrire Dan Ndoye
Immagine news Serie A n.2 Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime ore
Immagine news Serie A n.3 L'Udinese sfoltisce la rosa: Goglichidze verso il Watford, Rapid Bucarest su Sava
Immagine news Serie A n.4 Inter, Thuram e la caratteristica che ruberebbe ad un compagno: "L'energia di Barella"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, senti Bremer: "Voglio vincere e scrivere il mio nome nella storia di questo club"
Immagine news Serie A n.6 Chi prima di lui? Obrador è il sesto spagnolo nella storia del Torino, il quarto con Cairo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, primi rinforzi per Longo: oltre a Cuni si parla del possibile ritorno di Benedetti
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: il Bari torna al passato. In panchina riecco Moreno Longo
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comando
Immagine news Serie B n.4 Mantova, rinforzo sulla corsia mancina: depositato il contratto di Tiago Gonçalves
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria in ansia per le condizioni di Esposito: rischia un mese di stop
Immagine news Serie B n.6 Pescara, i tifosi contro Sebastiani: "Gli farei conoscere io i veri figli di pu****a!"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, risolto il prestito del portiere Rubboli: torna all'Imolese
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, dal Cagliari arriva in prestito Vinciguerra: nella prima parte di stagione era a Pescara
Immagine news Serie C n.3 Derby calabrese, colpo esterno del Crotone: Cosenza ko 2-0, gol e highlights
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarre
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?