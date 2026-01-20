Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comando

Nuovo contatto tra Matteo Manfredi e Joseph Tey. Il presidente della Sampdoria e l’investitore singaporiano hanno fissato un incontro a Dubai, inserito nelle rispettive agende per fare il punto della situazione a circa un mese e mezzo dall’ultimo faccia a faccia, andato in scena a Milano lo scorso 4 dicembre. Un confronto programmato, che arriva nel pieno del mercato invernale e in un momento delicato sotto il profilo dei risultati, con una classifica che continua a restare al di sotto delle aspettative.

La proprietà ritiene di aver messo a disposizione del direttore sportivo Andrea Mancini un budget adeguato per intervenire sul mercato, ma resta aperta la questione legata agli equilibri interni. La convivenza tra le due anime del club, quella anglofona riconducibile a Tey e al suo plenipotenziario Walker e quella italiana guidata da Manfredi, è da tempo complessa. L’obiettivo condiviso, oggi, sembra essere quello di trovare una soluzione entro la fine della stagione, arrivando a una governance con una sola guida e una visione unitaria.

Lo scenario che si profila potrebbe rendere la prossima primavera particolarmente calda sul fronte societario. Una possibile separazione tra i due soci, infatti, richiederebbe passaggi delicati, a partire dal via libera delle banche coinvolte nel piano di ristrutturazione del debito: McQuarie, Bper, Credito Sportivo e Sistema, tutte titolari della clausola di “change of control”.

C’è poi un ulteriore aspetto da considerare: dagli allegati alla sentenza di omologa emerge che, in caso di cessione del club entro il 31 dicembre 2033, qualora il valore offerto non coprisse interamente i debiti bancari, il residuo verrebbe ridotto del 50%. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che renderebbe il club più appetibile per eventuali nuovi investitori, con un debito alleggerito di circa 25-30 milioni di euro. Lo riporta Il Secolo XIX.