Scomparsa di Rocco Commisso: il messaggio di cordoglio di Mirri e del Palermo
Arrivano i primi messaggi di cordoglio per la morte di Rocco Commisso anche dalla Serie B. Il Palermo ha pubblicato sul proprio profilo X un ricordo del numero uno viola scomparso nella notte: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso".
