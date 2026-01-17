Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Avellino-Carrarese: Abiuso lancia il guanto di sfida a Tutino

Gennaro Tutino
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 06:06
Luca Esposito
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30

Toccherà a Emilio Zanotti della sezione di Rimini dirigere la sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Partenio tra Avellino e Carrarese, uno scontro diretto salvezza già delicatissimo che potrebbe consentire agli irpini di fare un bel balzo in avanti in classifica a cospetto di un avversario che appare piuttosto vulnerabile in campo esterno, ma che non può permettersi di perdere.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Insigne e Kumi ancora out per infortunio, non è stato inserito nell’elenco dei convocati nemmeno Gyabuaa che la prossima settimana dovrebbe trasferirsi alla Salernitana. Per il resto Biancolino ha a disposizione tanti calciatori in tutti i reparti, una vera e propria novità visto che il trainer biancoverde ha convissuto con l’emergenza per l’intero girone d’andata. L’orientamento è quello di ripartire dalla stessa formazione che ha battuto la Sampdoria, con Cancellotti, Simic e Fontanarosa in difesa e Sala e Missori sulle corsie laterali. In mediana sono certi di un posto Palmiero e Palumbo, occhio al ballottaggio tra Sounas e Besaggio con l’ex Brescia leggermente favorito. In avanti imprescindibili Tutino e Biasci, ma nella ripresa potrebbero vedersi all’opera anche Patierno e Favilli che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo i rispettivi infortuni. Crespi sembra invece aver perso posizioni nelle gerarchie dello staff tecnico.

COME ARRIVA LA CARRARESE

Toscani reduci dalla bella vittoria ai danni del Bari e desiderosi di ingranare la marcia giusta anche lontano dalle mura amiche. Calabro prosegue sulla strada della continuità e riparte dal 3-5-2, affidandosi ai calciatori di maggiore esperienza. In campo, dunque, i vari Illanes, Schiavi, Abiuso e Finotto che costituiscono l’ossatura della formazione. Scalpita Cicconi che potrebbe vincere il ballottaggio con Belloni, in fase di costruzione Hasa potrebbe avanzare il suo raggio d’azione e fungere da trequartista come accaduto nel match d’andata.

