Serie B, Reggiana-Cesena: un derby tra due squadre in crisi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 06:44Serie B
Andrea Carlino

Il derby emiliano-romagnolo tra Reggiana e Cesena si presenta come uno snodo fondamentale della stagione per entrambe le squadre. Il match, in programma sabato pomeriggio a Reggio Emilia, oppone due formazioni che attraversano momenti di difficoltà, ma con obiettivi diametralmente opposti. I granata di Davide Dionigi occupano la quartordicesima posizione con un margine di tre punti sulla zona playout e devono invertire la rotta dopo quattro sconfitte consecutive. I bianconeri di Michele Mignani si trovano al settimo posto ma vedono assottigliarsi il vantaggio sulle inseguitrici, con la Juve Stabia distante solo quattro lunghezze. La classifica di Serie B si dimostra particolarmente compressa alla vigilia della ventesima giornata, rendendo ogni risultato determinante per gli equilibri sia in zona playoff che in quella retrocessione.

COME ARRIVA LA REGGIANA - La formazione granata affronta il derby in un momento di profonda crisi. Il recente 3-1 subito contro il Venezia rappresenta la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Dionigi, che hanno raccolto appena tre punti nelle ultime cinque partite. Il rendimento colloca la Reggiana al penultimo posto della graduatoria relativa a questo periodo, un dato che certifica le difficoltà attraversate dalla squadra. Le sconfitte contro Sampdoria e Pescara, dirette concorrenti nella lotta salvezza, pesano particolarmente sul morale del gruppo e sulla classifica. La zona retrocessione diretta dista solo due punti, mentre il margine sulla zona playout si è ridotto a tre lunghezze. Dionigi recupera il centravanti Gondo dopo la squalifica e punta sul suo contributo per risollevare il reparto offensivo. Girma ha trovato la rete contro il Venezia e si candida a supportare la prima punta insieme a Portanova. Il modulo prevede una difesa a tre con Papetti, Rozzio e Quaranta davanti a Motta, mentre sulle corsie laterali agiranno Libutti e Bozzolan. A centrocampo la coppia Reinhart-Charlys dovrà garantire equilibrio e sostanza alla manovra. La Reggiana necessita di una prestazione convincente per interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia in vista delle sfide successive.

COME ARRIVA IL CESENA - I romagnoli hanno inaugurato il 2026 con la sconfitta casalinga contro l'Empoli, un ko che brucia perché maturato contro una diretta concorrente per i playoff. Il Cesena ha raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate e si trova quindicesimo per rendimento nelle ultime cinque partite, un dato che contrasta con la posizione di classifica ancora favorevole. La squadra di Mignani occupa attualmente il sesto posto ma deve fronteggiare la rimonta di Juve Stabia, Avellino e Padova, tutte in serie positiva e pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Mignani dispone dell'organico al completo e può quindi effettuare le scelte tattiche senza condizionamenti. In attacco l'italo-albanese Shpendi rappresenta il terminale offensivo principale, supportato da Blesa nella posizione di seconda punta. A centrocampo Bisoli appare favorito su Bastoni, mentre il regista Castagnetti potrebbe tornare titolare dopo l'infortunio e contendersi il posto con Francesconi. La difesa a tre vedrà Ciofi, Zaro e Mangraviti davanti al portiere Klinsmann, figlio dell'ex calciatore tedesco. Sulle fasce laterali del centrocampo a cinque agiranno Ciervo e Frabotta, chiamati a garantire spinta e copertura. Il Cesena deve ritrovare continuità di risultati per non vanificare il buon lavoro svolto nella prima parte di stagione.

