Serie B, 11ª giornata: Monza-Spezia al 45' è ancora ferma sullo 0-0
Si è appena concluso il primo tempo del match delle ore 17:15 fra Monza e Spezia, valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B. Al 45' il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite
Bari-Cesena 1-0
80' Gytkjaer
Catanzaro-Venezia 2-1
54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)
Modena-Juve Stabia 3-0
14' Nieling, 69' rig. Gliozzi, 90' aut. Ruggero
In corso
Monza-Spezia 0-0
Domenica 2 Novembre
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova