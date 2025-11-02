Monza, Bianco: "Vittoria difficilissima, il gruppo è unito. Rosso a Izzo? Non commento l'arbitro"

Il Monza vince ancora e vola in classifica. All’U-Power Stadium gli uomini di Bianco hanno la meglio sullo Spezia, grazie alla rete di Ravanelli nella ripresa, con complicità dell’estremo difensore avversario e del suo grave errore. Brianzoli che centrano così la quinta vittoria consecutiva e salgono al secondo posto in classifica solitario con 23 punti. Al termine della sfida l’allenatore Paolo Bianco è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l’incontro. Di seguito le sue parole:

"Vittoria difficilissima. So il valore della squadra e del loro allenatore che abbiamo affrontato, uno dei più esperti in questa categoria. Sapevo che sarebbe stato difficile e così è stato. Noi siamo stati bravi a pazientare. Vincere queste partite, anche sporche, è sintomo di una squadra che vuole raggiungere un traguardo alto. Forse potevamo realizzare un secondo gol: per quello visto in campo, forse meritavamo un risultato diverso. Resta comunque una gara giusta. Le tre gare si iniziano a sentire. C’è stata un po’ di lentezza oggi, merito anche degli avversari. Resto soddisfatto per tutto oggi. Il gruppo è molto unito. Lo si vede nelle esultanze. Oggi ho dovuto togliere Galazzi: lui non ha avuto nessuna reazione, ma ha capito che era per il bene della squadra e significa tanto. Non mi piace commentare il lavoro dell'arbitro. Il primo giallo su Izzo è stato molto generoso. Volevo cambiarlo, ma Ravanelli non era al 100%".

Fonte: Tuttomonza.it