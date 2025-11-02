Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, al Monza basta Ravanelli: Spezia battuto 1-0 e balzo al secondo posto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:25Serie B
Alessandra Stefanelli

Successo di misura, abbastanza sofferto, per il Monza che si è imposto per 1-0 in casa contro lo Spezia. 1-0 il risultato finale deciso da una rete messa a segno da Ravanelli in avvio di ripresa. Non sono mancate le emozioni nemmeno nel finale di gara, quando Izzo ha lasciato i suoi in dieci facendosi espellere per somma di ammonizioni. La vittoria è comunque del Monza che balza al secondo posto in classifica, lasciando invece lo Spezia in zona playout.

SERIE B, 11ª GIORNATA
Già Giocate
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite
Bari-Cesena 1-0
80' Gytkjaer
Catanzaro-Venezia 2-1
54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)
Modena-Juve Stabia 3-0
14' Nieling, 69' rig. Gliozzi, 90' aut. Ruggero
Monza-Spezia 1-0
53' Ravanelli

Domenica 2 Novembre

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 14
Virtus Entella 13
Bari 12*
Südtirol 11
Empoli 11
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7*
Mantova 5*

* una gara in meno

