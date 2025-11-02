Serie B, al Monza basta Ravanelli: Spezia battuto 1-0 e balzo al secondo posto

Successo di misura, abbastanza sofferto, per il Monza che si è imposto per 1-0 in casa contro lo Spezia. 1-0 il risultato finale deciso da una rete messa a segno da Ravanelli in avvio di ripresa. Non sono mancate le emozioni nemmeno nel finale di gara, quando Izzo ha lasciato i suoi in dieci facendosi espellere per somma di ammonizioni. La vittoria è comunque del Monza che balza al secondo posto in classifica, lasciando invece lo Spezia in zona playout.

SERIE B, 11ª GIORNATA

Già Giocate

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

Virtus Entella-Empoli 1-0

86’ Tiritiello

Palermo-Pescara 5-0

23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Bari-Cesena 1-0

80' Gytkjaer

Catanzaro-Venezia 2-1

54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)

Modena-Juve Stabia 3-0

14' Nieling, 69' rig. Gliozzi, 90' aut. Ruggero

Monza-Spezia 1-0

53' Ravanelli

Domenica 2 Novembre

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 14

Virtus Entella 13

Bari 12*

Südtirol 11

Empoli 11

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7*

Mantova 5*

* una gara in meno