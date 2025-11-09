Lazio, Lazzari: "Inter al top in Italia e in Europa, ma siamo venuti qui per giocarcela"

L'esterno della Lazio Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Sarri ha detto che stasera servono 25 folli pronti a morire: ti senti uno di questi?

"Sicuramente il mister ha detto bene, sappiamo la forza dell'Inter che è la più forte d'Italia e una delle migliori in Italia. Siamo venuti a San Siro per giocarcela, speriamo di partire forte fin dal primo minuto".

Ci spieghi il segreto di una difesa così ferrea?

"Tutto il lavoro del mister, sappiamo quanto ci tenga. Sei clean sheet in dieci partite è un dato importante, lavoriamo tutta la settimana sulla gestione della linea".