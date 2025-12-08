Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 0-1. Al 45' decide il gol di Di Nardo
Si è appena chiusa la prima frazione di gioco di Bari-Pescara, match delle 17:15 valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Risultato per il momento che vede gli ospiti avanti di misura grazie al gol di Antonio Di Nardo al 9'. Da segnalare anche il rosso diretto inflitto a Olzer. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 15ª GIORNATA
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Modena-Catanzaro 1-2
31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)
Avellino-Venezia 1-1
41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)
Frosinone-Juve Stabia 3-0
45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani
Mantova-Reggiana 0-1
53' Reinhart
Monza-SudTirol 1-1
32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)
Padova-Cesena 1-1
75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)
In corso
Bari-Pescara 0-1
9' Di Nardo - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Lunedì 8 dicembre
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
