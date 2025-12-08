Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 0-1. Al 45' decide il gol di Di Nardo

Si è appena chiusa la prima frazione di gioco di Bari-Pescara, match delle 17:15 valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Risultato per il momento che vede gli ospiti avanti di misura grazie al gol di Antonio Di Nardo al 9'. Da segnalare anche il rosso diretto inflitto a Olzer. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 15ª GIORNATA

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Modena-Catanzaro 1-2

31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)

Avellino-Venezia 1-1

41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)

Frosinone-Juve Stabia 3-0

45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani

Mantova-Reggiana 0-1

53' Reinhart

Monza-SudTirol 1-1

32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)

Padova-Cesena 1-1

75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)

In corso

Bari-Pescara 0-1

9' Di Nardo

Lunedì 8 dicembre

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia