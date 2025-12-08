Mantova, Possanzini: "Questo risultato a me fa rosicare tanto, tantissimo"

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, ha commentato la gara disputata e persa contro la Reggiana in conferenza stampa post-partita. Le sue parole raccolte da PianetaSerieB: "Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma nemmeno la peggiore. Non abbiamo fatto neanche così male, perché se le tieni in bilico con un episodio nel finale una partita del genere la puoi risolvere. È mancata un po’ di qualità, ci prendiamo la sconfitta, ma dobbiamo andare avanti; i ragazzi hanno dato tutto. Non è tutto da buttare, speriamo che la squadra non perda fiducia, non è morto nessuno. Questo risultato a me fa rosicare tanto, tantissimo".

Sul mercato: "Il mercato non risolve i problemi, sennò facciamo fantacalcio; tutti hanno fatto una buona partita, ma nessuno si è distinto in meglio. Dobbiamo continuare, siamo consci delle nostre qualità; sappiamo che possiamo perdere questo tipo di partite, ma spesso il nostro modo di giocare ce le fa vincere.

"Nel corso del campionato abbiamo sempre creato tante occasioni, oggi meno. Ci stava provare il tiro da fuori, lo abbiamo fatto ma non siamo stati incisivi. A loro invece capita un pallone al limite dell’area e fanno gol, non è stata una delle nostre giornate migliori".

Su Wieser: "L’ho scelto perché ha molta qualità negli spazi stretti, e le sfoggia quando ci sono le squadre chiuse. Paoletti è più bravo ad attaccare gli spazi, ma Wieser è sempre stato uno dei migliori nelle altre partite. Ha pagato un po’ il clima del primo tempo".