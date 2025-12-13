Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, 16ª giornata: Catanzaro-Avellino ancora sullo 0-0 al 45'. Tre gli ammoniti

Luca Bargellini
Oggi alle 18:04Serie B
Luca Bargellini

Finisce a reti bianche la prima frazione di gioco di Catanzaro-Avellino, match iniziato alle 17:15 e valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare i tre cartellini gialli comminati dal signor Calzavara nei primi 45': due alla formazione di casa (Petriccione e Pittarello) e uno a quella ospite (Missori). Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

In corso
Catanzaro-Avellino 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Sabato 13 dicembre
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

