Serie B, Padova e Spezia non si fanno male: 2-2 il risultato finale all'Euganeo
Finisce in parità l'anticipo della ventottesima giornata di Serie B fra Padova e Spezia: i liguri provano a scappare via dopo poco più di venti minuti con l'ottava rete in campionato di Artistico, ma vengono raggiunti poco prima del 40° da Sgarbi. Nella ripresa sono proprio i veneti a mettere la testa avanti con la rete di Lasagna al 78°, ma la gioia dura una manciata di minuti con Bonfanti di testa che rimette in equilibrio la gara.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
In corso
Cesena-Monza 0-2
26’ Azzi, 33’ Cutrone
Virtus Entella-Modena 1-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M)
Reggiana-SudTirol 0-1
39’ Kofler
Venezia-Avellino 3-0
38’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 57
Monza 57
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43
Juve Stabia 39
Cesena 38
Südtirol 34
Padova 34*
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30
Reggiana 29
Sampdoria 29
Mantova 27
Spezia 26*
Entella 25
Bari 25
Pescara 21
* una gara in più