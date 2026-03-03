Serie B, i risultati al 45°: Venezia e Monza sul velluto. SudTirol avanti a Reggio Emilia
In attesa che termini l'incontro fra Padova e Spezia, si concludono i primi tempi delle altre quattro gare in programma oggi in Serie B. Tutto facile per Venezia e Monza: i lagunari, forti dell'uomo in più per l'espulsione di Tutino nelle fila dell'Avellino, vanno al riposo sul 3-0 grazie anche alla prima rete di Dagasso in arancioneroverde. I brianzoli invece chiudono la prima frazione al Manuzzi sul 2-0 con un gol per parte annullato dall'arbitro. Vittoria anche per il SudTirol che grazie a Kofler è avanti di una rete sulla Reggiana. Infine pari fra Virtus Entella e Modena con le due reti che arrivano nei minuti finali.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Padova-Spezia 2-2 (in corso)
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 0-2
26’ Azzi, 33’ Cutrone
Virtus Entella-Modena 1-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M)
Reggiana-SudTirol 0-1
39’ Kofler
Venezia-Avellino 3-0
38’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova