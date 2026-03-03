Como, Ramon e il turnover dell'Inter: "Nessun vantaggio, hanno una grande rosa"
Il difensore del Como Jacobo Ramon ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro l’Inter valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia.
Siete fiduciosi?
"Siamo molto fiduciosi in noi stessi, se tutto va come deve possiamo vincere. Turnover? L'Inter ha una grande rosa, non abbiamo nessun vantaggio".
