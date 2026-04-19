Serie B, 35ª giornata: Carrarese-Pescara 1-1 all'intervallo. Letizia risponde a Distefano

È appena terminato il primo tempo di Carrarese-Pescara, match delle 15 valido per la 35ª giornata del campionato di Serie B. All'intervallo il risultato è di 1-1 con i padroni di casa vanti con Distefano al 19 e pareggio degli abruzzesi con Letizia al 35'. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B - 35ª GIORNATA

Sampdoria-Monza 0-3

5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna

Bari-Venezia 0-2

20' e 45+2' Haps, 52' Adorante

Mantova-Avellino 0-2

63' Missori, 86' Favilli

Modena-Frosinone 1-2

41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)

Spezia-Sudtirol 6-1

8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio

Palermo-Cesena 2-0

9' e 71' Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)

In corso

Carrarese-Pescara 1-1

19' Distefano (C), 35' Letizia (P)

Domenica 19 Aprile 2026

Ore 17.15 - Padova-Reggiana

Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella