Serie B, 35ª giornata: Carrarese-Pescara 1-1 all'intervallo. Letizia risponde a Distefano
È appena terminato il primo tempo di Carrarese-Pescara, match delle 15 valido per la 35ª giornata del campionato di Serie B. All'intervallo il risultato è di 1-1 con i padroni di casa vanti con Distefano al 19 e pareggio degli abruzzesi con Letizia al 35'. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Palermo-Cesena 2-0
9' e 71' Pohjanpalo
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)
In corso
Carrarese-Pescara 1-1
19' Distefano (C), 35' Letizia (P)
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 17.15 - Padova-Reggiana
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella