Pisa-Genoa, le formazioni ufficiali: Ekhator e Baldanzi a sostegno di Colombo
TUTTO mercato WEB
Tutto pronto all'Arena Garibaldi per la sfida delle 18 fra Pisa e Genoa. Il tecnico Hiljemark sceglie una squadra con un centrocampo più compatto rispetto alle attese, con la coppia Tramoni-Moreo davanti.
Per il Genoa tutto confermato o quasi, con De Rossi che schiera i suoi col 3-4-2-1 con Baldanzi ed Ekhator a sostegno di Colombo. Queste le formazioni ufficiali:
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo
Altre notizie Serie A
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile