Sampdoria, scontro Tey-Manfredi: investimenti bloccati e futuro appeso al 16 giugno

La situazione in casa Sampdoria resta estremamente delicata, con lo scontro tra Joseph Tey e Matteo Manfredi che continua a bloccare il futuro del club.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il confronto tra le parti si è trasformato in un vero e proprio muro contro muro, con il board schierato contro Manfredi e una frattura interna sempre più evidente. Una situazione che ha portato Tey a prendere una posizione netta: nessun nuovo investimento finché non ci sarà un passo indietro dell’attuale gestione. Garantite solo le risorse necessarie per rispettare le scadenze federali, ma senza ulteriori immissioni di liquidità.

Uno scenario che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla programmazione sportiva e societaria, alimentando anche il malcontento dell’ambiente, con la tifoseria sempre più critica nei confronti di Manfredi.

Sul tavolo resta una data cerchiata in rosso: il 16 giugno, termine ultimo per l’iscrizione ai campionati professionistici. Entro allora servirà una soluzione concreta, perché il futuro della Sampdoria, al momento, resta appeso a un filo.