Serie C, 37ª giornata: Pro Patria ad un passo dalla D. Avanti Brescia e Trento
Sono appena terminati i primi tempi delle gare del Girone A di Serie C iniziate alle 14:30. Al netto di Lecco-Lumezzane, iniziata alle 15 a causa di un nubifragio che ha colpito il 'Rigamonti - Ceppi' le altre partite sono tutte a riposo. Da segnalare, in ottica dei verdetti stagionali, lo svantaggio della Pro Patria che porterebbe i Bustocchi alla retrocessione diretta in Serie D. Ecco il programma completo della 37ª giornata di campionato:
SERIE C - 37ª GIORNATA
In corso
AlbinoLeffe-Triestina0-0
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 1-0
37' Marras
Giana Erminio-Inter U23 1-0
33' Samele
Vicenza-Pergolettese 0-0
Lecco-Lumezzane 0-0 (iniziata alle 15 per avverse condizioni meteo)
Novara-Cittadella 0-1
34' Pavan
Pro Patria-Arzignano Valchiampo 0-1
28' Nanni
Pro Vercelli-Ospitaletto 0-0
Trento-Renate 1-0
2' Chinetti
Virtus Verona-Alcione Milano 1-0
1' Patane
Girone B
Ascoli-Guidonia Montecelio 1-0
59' Milanese
Bra-Ternana 1-2
40' Pettinari (T), 45+3' Sinani (B), 90+1' Aramu
Carpi-Forlì 0-1
19' Trombetta
Perugia-Campobasso 0-1
34' Gargiulo
Pianese-Juventus Next Gen 0-0
Pineto-Arezzo 1-4
31' Ionita (A), 64' Arena (A), 82' El Haddad (P), 90+4' Pattarello (A), 90+7' Tavernelli (A)
Ravenna-Vis Pesaro 1-0
90+5' Dimarco
Sambenedettese-Pontedera 2-1
19' Eusepi (S), 45+8' Candellori (S), 86'Mbambi (P)
Torres-Gubbio 0-0
Riposa: Livorno
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20
N.B.
* una gara in più
Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva; Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
Pontedera aritmeticamente retrocesso in Serie D
Girone C
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Team Altamura
Ore 20:30 - Casarano-Crotone
Ore 20:30 - Catania-Potenza
Ore 20:30 - Cosenza-Trapani
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Latina-Casertana
Ore 20:30 - Monopoli-Foggia
Ore 20:30 - Salernitana-Picerno
Ore 20:30 - Siracusa-Cavese
Ore 20:30 - Sorrento-Atalanta U23
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63, Crotone 58, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23
N.B.
Benevento promosso in Serie B.
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva