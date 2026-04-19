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Serie C, Girone B - Arezzo e Ascoli a 77 punti: la Serie B si decide all'ultima giornata

Serie C, Girone B - Arezzo e Ascoli a 77 punti: la Serie B si decide all'ultima giornataTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 15:04Serie C
Luca Bargellini

Arezzo e Ascoli si presentano all'ultima giornata del Girone B di Serie C appaiate in vetta a 77 punti: la promozione in Serie B non è ancora assegnata e si deciderà solo sabato prossimo, con i toscani avanti sull'ago della bilancia grazie a un solo gol in più segnato negli scontri diretti. Nel frattempo, Cristian Bucchi e Francesco Tomei hanno parlato dopo le rispettive vittorie nella 37ª giornata, fotografando la tensione di un testa a testa che si trascina fino all'ultimo atto.

Bucchi: "Pensare a noi stessi e vincere, indipendentemente da tutto"
L'Arezzo ha espugnato il campo del Pineto per 4-1 in una gara mai scontata. "È stata una buona prestazione. Abbiamo approcciato bene la gara e fatto ciò che avevamo preparato. Non era semplice sbloccarla contro un Pineto giovane, intenso e organizzato, che con Tisci sta facendo molto bene. Sul 2-0 pensavamo di averla indirizzata, ma loro sono stati bravi a riaprirla con una giocata di grande qualità. Nel finale, però, siamo riusciti a chiuderla", ha dichiarato Bucchi.
Il tecnico aretino ha distribuito elogi a tutta la rosa: "Arena è uno di quei giocatori che deve farsi trovare sempre pronto. Qualcuno ha avuto meno spazio per via delle scelte, ma la risposta è stata positiva, come già accaduto nelle ultime partite. Bene anche Pattarello, rientrato dalla squalifica con gol e assist, così come Tavernelli e Varela". Menzione speciale per Ionita: "Lo volevamo già in estate e siamo riusciti a portarlo qui a gennaio. Dal primo giorno si è imposto come un leader silenzioso, molto importante per il gruppo".
Sull'ultima sfida, contro la Torres, Bucchi ragiona ad alta voce anche sul percorso dell'Ascoli: "Non ha ancora raggiunto la salvezza matematica e sarà un avversario ostico, mentre il Campobasso (contro l'Ascoli, ndr) è già quarto e potrebbe giocare con più serenità. Ogni partita però nasconde diverse insidie. Il nostro obiettivo resta lo stesso, ovvero pensare a noi stessi e scendere in campo per vincere, indipendentemente da tutto e da tutti".

Tomei: "Negli ultimi 90 minuti ci si giocherà il campionato"
L'Ascoli ha firmato la decima vittoria consecutiva in campionato battendo 1-0 il Guidonia Montecelio, con Milanese a sbloccarla da subentrato. Tomei non si nasconde: "Sappiamo che dobbiamo spingere fino alla fine e vedere cosa succede". Il tecnico bianconero ha riconosciuto il valore degli avversari: "Sono molto contento dei miei ragazzi, che oggi hanno dimostrato di avere un grande cuore. Il Guidonia ha disputato un'ottima partita, una squadra leggera mentalmente ma con molta energia. Potevamo segnare sia nel primo che nel secondo tempo".
Il messaggio finale è rivolto direttamente al duello con i rivali: "È stata una partita vera, complimenti al Guidonia, squadra allenata bene che può sempre metterti in difficoltà. I ragazzi anche stasera hanno dimostrato d'essere una grande squadra. Negli ultimi 90 minuti ci si giocherà il campionato e… vinca il migliore". In chiusura, un aggiornamento su Nicoletti e un pensiero per la tifoseria: "Ha avuto crampi, a Forlì ha preso una botta al ginocchio, quindi si è allenato poco in settimana. Il nostro pubblico è stato meraviglioso, complimenti a loro, spero di regalar loro una gioia".

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