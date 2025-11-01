TMW Empoli, Dionisi: "Credevo di trovare maggiore spensieratezza. Potevamo fare di più"

Al terine del match contro l'Entella, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha commentato in conferenza stampa:

Risultato persino bugiardo con l'Empoli ha rischiato di perdere con maggiore scarto. Problemi psicologici?

"Sono d'accordo. Credevo di trovare più spensieratezza. Alla sesta di campionato c'era un po' di malcontento ma pensavo di trovare più spensieratezza. E se tu non affronti le gare con spavalderia, aspetti solo di prendere il colpo del ko. Dal punto di vista difensivo avevamo l'atteggiamento giusto ma è troppo poco. Ci alleniamo per fare qualcosa e in campo, non in tutti, manca quel coraggio. Poi qua sapevamo fosse un campo difficile, qualcosa ci sta di concedere ma a livello difensivo stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. Dobbiamo lavorare più di testa. Merito sempre agli avversari, ma oggi potevamo fare di più con la palla".

Ti sei arrabbiato tanto sul gol subito. Cosa stavi contestando?

"La stessa cosa che contestavo nel primo tempo. La punizione dove hanno preso la traversa non era fallo perché se fischi devi ammonire e così non ha fatto. La punizione laterale, ero molto più vicino e Degli Innocenti ha preso prima la palla. Al quarto uomo ho detto di aiutare l'arbitro. Poi quando arrivi alla fine e un dettaglio determina la partita e questo non ha permesso di prendere un punto".

Pellegri si è dato tanto da fare ma è stato servito male.

"Va recuperato fisicamente perché ha giocato più di quanto aspettassi nelle ultime partite. Sicuramente non è stato serviti come avevamo preparato ma al tempo stesso dico che dopo un tempo Pietro è abbastanza cotto ma deve mettere abbastanza minuti. Lui è un giocatore forte, deve tornare ad esserlo. Poi, permettimi di dire, sono tornati i tifosi e spiace avergli dato un brutto viaggio di ritorno".

TMW - Hai detto che ti aspettavi di vedere maggiore spensieratezza: ti chiedo come si può allenare questo fattore?

"Gli riconosco qualità migliori. Sono contento di allenare questa squadra che può avere un potenziale. Però deve prendere coscienza che carriera la fai per la qualità che metti inelle perita. iL percorso ce lo stiamo complicando con le salite. Però è più bello ma in calci ragazzi vedo un dreno nella partita. e noi non dobbiak avere freno.