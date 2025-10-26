Serie B, Modena in vetta. Goleada Spezia ad Avellino, Carrarese in rimonta. Cade il Palermo

Si sono concluse le gare del sabato, valide per la nona giornata di Serie B: Il Modena resta al comando centrando il 2–1 sull’Empoli in rimonta con Gliozzi e Tonoli dopo il vantaggio iniziale di Ceesay. Pesantissimo invece il tracollo interno dell’Avellino, travolto 0-4 dallo Spezia che dilaga nel finale con Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio.

Il Monza regola 3-1 la Reggiana sospinto da una doppietta di Mota e dal sigillo di Izzo, mentre al 'Ferraris' tra Sampdoria e Frosinone finisce 1-1: Zilli e Coda firmano il tabellino. Successo esterno di misura del Cesena in casa Südtirol grazie al gol di Shpendi. Pari amaro per il Pescara, raggiunto al 93’ dalla Virtus Entella dopo il vantaggio di Di Nardo. Match pazzesco a Carrara: il Venezia va due volte avanti con Adorante e Doumbia, ma la Carrarese rimonta nel finale con Rubino e Di Stefano al 95’. Infine, colpo interno del Catanzaro, che piega 1-0 il Palermo con una zampata di Cissé allo scadere del primo tempo.

9ª GIORNATA

Già giocate

Modena - Empoli 2-1

22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli

Avellino – Spezia 0-4

63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo

Monza – Reggiana 3-1

2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)

Sampdoria – Frosinone 1-1

38' Zilli (F), 69' Coda (S)

Südtirol - Cesena 0-1

31' Shpendi

Virtus Entella – Pescara 1-1

73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)

Carrarese – Venezia 3-2

13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)

Catanzaro-Palermo 1-0

45’+2’ Cisse

Domenica 26 Ottobre 2025

Ore 15.00 Padova – Juve Stabia

Ore 17.15 Bari – Mantova

CLASSIFICA

Modena 21*

Monza 17*

Cesena 17*

Palermo 16*

Frosinone 15*

Carrarese 14*

Venezia 13*

Juve Stabia 13

Reggiana 12*

Avellino 12*

Padova 11

Südtirol 10*

Virtus Entella 10*

Empoli 10*

Catanzaro 9*

Pescara 7*

Spezia 6*

Sampdoria 6*

Bari 6

Mantova 5

*una gara in più