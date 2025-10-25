Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Catanzaro-Palermo 1-0, le pagelle: Cissè straripante, Ranocchia è impalpabile

© foto di Federico Serra
ieri alle 22:23Serie B
Rosario Di Stefano

Risultato finale: Catanzaro-Palermo 1-0

CATANZARO

Pigliacelli 6.5 - Diversi ottimi interventi nella prima frazione di gioco e solita gestione palla di livello. Gara attenta.

Antonini 6 - Gara autorevole del n. 4. Sempre attento e mai fuori posizione, prestazione all’altezza.

Brighenti 6.5 - Tra i migliori in campo. Pedina fondamentale per gli uomini di Aquilani, nessuna sbavatura e sempre preciso nelle preventive.

Favasuli 6 - Spina nel fianco per i rosanero. Gara di grande personalità tra qualità tecnica ed inserimenti in aerea di rigore. Ottima prestazione.

Cassandro 6 - Bene anche il n. 84. Qualche scelta tecnica sbagliata di troppo, ma nel complesso dimostra grande personalità e voglia di sacrificarsi,

Pontisso 6.5- Un giallo per proteste ed un grandissimo gol sprecato nel primo tempo, a tu per tu con Joronen. Poi una gara da protagonista, fulcro del gioco dei giallorossi. Dal 73’ Alesi 6 - Entra con personalità e gestisce bene i palloni giocati.

Petriccione 5.5 - Giallo pesante preso nel primo tempo dal n. 10. Poi sostituito al termine dei primi 45’. Dal 45’ Buglio 6 - Subentra benissimo disputando una gara di qualità. Non si percepisce l’assenza del n. 10.

Cisse 7.5 - Grandissimo primo tempo del n. 80. Mette in apprensione prima Diakitè e poi Pierozzi, prima di sbloccare la gara al 45’. Complessivamente la prestazione è incredibile, nè Diakitè nè Pierozzi riescono a fermarlo. Dal 86’ Pittarello S.V.

Di Chiara 6.5 - Super partita per il terzino palermitano. Mette in campo l’esperienza a disposizione dei compagni e si vede. Dal 76’
D’Alessandro S.V.

Rispoli 6 - Il n. 32 sfoggia una gara di livello. Pochissimi gli errori e tante le idee, fisicamente è inarrestabile.

Iemmello 7 - Sfiora il gol in diverse occasioni nel primo tempo e inventa un’assist d’oro per Pontisso che a tu per tu con Joronen sbaglia. È un calciatore di altro livello. Mette qualità e tecnica a disposizione della squadra. Leader assoluto. Dal 90’ Bettella S.V.

All. Aquilani 6.5 - Sospiro di sollievo per il tecnico. La prestazione dei suoi è impeccabile. Bene in fase difensiva e benissimo in fase offensiva. Vince una gara che certamente riaccenderà una scintilla nella stagione dei giallorossi.

PALERMO

Joronen 6 - Incolpevole in occasione dell’1-0, sfoggia ottime parate quando viene chiamato in causa. Prestazione sufficiente.

Ceccaroni 5.5 - Soffre, come tutta la difesa rosanero. Non ci sono errori gravi, ma in fase di costruzione è meno presente del solito.

Peda 5 - Due gravi disattenzioni nel primo tempo rischiano di compromettere il match. Poi un cartellino giallo e tante situazioni in cui Iemmello riesce ad avere la meglio. Prestazione insufficiente.

Pierozzi 5 - Gara confusionaria del n. 27. Ammonito nel primo tempo, rischia in diverse occasioni il doppio giallo. Esce al termine della prima frazione. Dal 45’ Bereszynski 5.5 - Subentra ma non può far molto.

Augello 6 - Meno presente del solito, ma certamente riesce sempre a creare occasioni pericolosi. Prestazione sufficiente. Dal 70’ Vasic -S.V

Ranocchia 5 - Gara in ombra da parte del centrocampista rosanero. È poco presente in entrambe le fasi di gioco, non riesce mai a prende in mano il centrocampo dei siciliani. Dal 70’ Gomes S.V.

Segre 5.5 - Tanta corsa. Nel primo tempo sfiora il gol col destro da pochi metri. Poi la prestazione è opaca. Dal 70’ Corona 5.5 - Prova ad incidere e a creare occasioni. Calcia spesso, comunque ci prova.

Diakitè 6 - È sua una delle prime occasioni del match, con un mancino parato da Pigliacelli. Fa fatica su Cissè nel primo tempo, ma certamente è tra i più positivi dei suoi soprattutto in fase offensiva.

Palumbo 5.5 - Male anche l’ex Ternana. Nella prima frazione è quasi sempre assente, tranne in occasione di un tiro pericoloso. Poi nel secondo tempo cerca di entrare oiù nel vivo del gioco.

Pohjanpalo 5 - Primo tempo in ombra. Neanche una buona palla da sfruttare per il centravanti che può incidere poco. È sua però l’occasione più importante per I rosanero, che di testa da pochi passi non centra la porta.

Le Douaron 5 - Il francese non incide mai. Non salta l’uomo e non vince un contrasto, anche per lui la prestazione è insufficiente. Dal 65’ Brunori 5.5 - Gara opaca, non riesce a creare grandi occasioni.

All. Inzaghi 5.5- La gara è preparata male. Nel primo tempo i rosa non riescono a costruire palla a terra, poi prova a cambiare qualcosa nella seconda frazione ma dalla panchina non può attingere a grandi soluzioni.Resta comunque la prima sconfitta della stagione.

