Catanzaro, Iemmello: “Vittoria per il mister. Mi complimento con la squadra”

Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Filippo Inzaghi. Al Nicola Ceravolo ad avere la meglio sono stati gli uomini di Aquilani, che hanno invece raccolto il primo successo da inizio campionato. Per commentare la sfida è intervenuto il protagonista Iemmello. Di seguito le sue parole:

“È stata una gara contro un avversario che gioca sempre per vincere – ha dichiarato Iemmello –. Da capitano voglio fare i complimenti a tutta la squadra e dedicare il successo al piccolo Francesco, che ci ha portato fortuna, e al mister, che da settimane indossa il “giubbotto antiproiettile” perché i colpi li ha presi tutti lui. Noi dovevamo dare una risposta sul campo, al direttore che ci ha messo la faccia e alla società che ha resistito nei momenti difficili. Si parlerà del risultato, ma secondo me la prova c’è stata anche nelle altre gare. La vera differenza è stata il cuore: abbiamo giocato da uomini, difendendoci con umiltà e spirito di sacrificio”.