Serie B, Bari-Palermo: Longo cerca continuità contro una delle big del campionato

La sfida è di quelle da cerchiare in rosso, lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Si affrontano due grandi realtà del calcio italiano, piazze che non hanno nulla da invidiare a realtà di massima serie e che meritano sempre grande rispetto e considerazione. Da una parte un Bari rivitalizzato dalla cura Longo, dall’altra un Palermo ancora non performante come Inzaghi si aspettava, ma a pieno titolo in corsa per la promozione diretta. Arbitrerà il big match il signor Rapuano della sezione di Rimini

COME ARRIVA IL BARI

Mister Longo avrà a disposizione i nuovi arrivati Cuni, Cavuoti ed Esteves, ma tutti e tre non hanno i 90 minuti nelle gambe e dovrebbero entrare nella ripresa per dare il proprio apporto alla causa biancorossa. Con lo stop di Benali c’è emergenza a centrocampo, reparto che potrà però contare sull’esperienza di Verreth e Braunoder. In difesa intoccabile Raffaele Pucino, uno dei calciatori che ha garantito il miglior rendimento durante questa stagione così complicata. Cistana è ormai titolare inamovibile, la terza maglia andrà a Nikolaou che ha le caratteristiche fisiche per provare a contrastare Pojhanpalo. In avanti Rao alle spalle di Moncini.

COME ARRIVA IL PALERMO

“Dobbiamo vincere, sento che siamo sulla buona strada” ha detto Inzaghi alla vigilia. L’ex tecnico di Salernitana e Venezia è consapevole che la classifica, per quanto ottima, sia al di sotto delle aspettative e che serva un “filotto” per avvicinarsi a Venezia, Frosinone e Monza che hanno avuto una marcia in più. Dubbi in attacco, con Le Douaron che dovrebbe giocare dal primo minuto come trequartista assieme a Palumbo e alle spalle del centravanti. In mediana intoccabili Segre e Ranocchia, così come Augello e Pierozzi sulle corsie laterali. In difesa Peda spera di trovare continuità dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane.