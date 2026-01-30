Le partite di oggi: il programma di venerdì 30 gennaio
Il 23° turno di Serie A (Lazio-Genoa), ma anche il 22° di Serie B (Bari-Palermo): questo venerdì rappresenta già un assaggio di quello che sarà il menu del weekend calcistico nostrano. Di seguito il programma delle prossime ore, con le principali partite dei campionati italiani ed europei:
Ligue 1 – Francia
20:45 Lens – Le Havre
Bundesliga – Germania
20:30 Colonia – Wolfsburg
Serie A – Italia
20:45 Lazio – Genoa
Serie B – Italia
20:30 Bari – Palermo
Serie C – Girone B – Italia
20:30 Ascoli – Livorno
20:30 Guidonia – Arezzo
20:30 Perugia – Ravenna
Eredivisie – Olanda
20:00 Breda – Twente
Liga Portugal – Portogallo
21:45 Guimaraes – Moreirense
LaLiga – Spagna
21:00 Espanyol – Alavés
09:40A Tutta C
