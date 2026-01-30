Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Lazio-Genoa
TUTTO mercato WEB
Dopo la due giorni europea, torna la Serie A con l'anticipo della 23ª giornata: alle 20.45 Lazio-Genoa. Si gioca anche in Serie B e in Serie C, ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 30 gennaio.
20.30 Colonia-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT
20.30 Bari-Palermo (Serie B) - DAZN
20.30 Perugia-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Guidonia-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Ascoli-Livorno (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Lazio-Genoa (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Lens-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Espanyol-Alaves (Liga) - DAZN
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Le più lette
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
La Roma riacciuffa il Panathinaikos (1-1) dopo 75 minuti in dieci e conquista il pass per gli ottavi
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile