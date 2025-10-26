Torino, Maripan: "La fascia di capitano? Un onore. Questa squadra ha la mia grinta"
Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Genoa vinto 2-1 e valido per l’8^ giornata di Serie A.
Grande vittoria.
"Abbiamo fatto una partita un po' lenta nel primo tempo, poi più ritmo e così possiamo prendere tre punti".
Hai giocato da capitano.
"E' un grande onore, è una squadra che ha la grinta come me".
Ora dove potete arrivare?
"Siamo una squadra umile e dobbiamo continuare così".
