Roma di nuovo prima grazie a Dybala, la Joya esulta: "Tre punti per continuare in alto"

L'attaccante giallorosso Paulo Dybala ha pubblicato un post su Instagram per esprimere la sua soddisfazione dopo la vittoria di Reggio Emilia col Sassuolo, arrivata proprio grazie a un suo gol. Queste le parole della Joya argentina sui social: "Tre punti per continuare in alto. Bravi ragazzi". La Roma, con questo successo, si è riportata al primo posto in classifica assieme al Napoli.

Le parole di mister Gasperini su Dybala e sull'attacco della Roma

"Sono alla ricerca di soluzioni e lo posso fare giocando. Bailey è rientrato la scorsa settimana, Dybala è stato fuori a lungo e sono due giocatori di qualità, poi dopo è entrato Soulé, è entrato Dovbyk, Ferguson aveva un problema alla caviglia, poi ci sono anche tutti gli altri. Noi dobbiamo cercare delle soluzioni a seconda delle partite. Dybala forse poteva stare in campo anche oggi a dimostrazione che i 90 minuti dell'altra sera non gli hanno pesato tanto ma ho preferito toglierlo perché giochiamo mercoledì e ho bisogno che siano freschi, quando iniziano a fare 90 minuti per 3-4 partite di fila sono un po' più a rischio. Dobbiamo trovare delle soluzioni lì, un po' a sinistra, per il resto siamo solidi".

Ancora Gasp su Dybala: "Paulo è un attaccante straordinario da 15 gol senza rigori, ha dribbling, ha tiro, ha visione di gioco, ha talento, deve pensare di fare la miglior stagione in assoluto in termini di gol, poi con la sua qualità ci aiuta anche a uscire ma penso che lui debba fare tanti gol".