Catanzaro, Antonini acciaccato ma contro la Carrarese dovrebbe esserci

Il pareggio contro il Frosinone ha lasciato qualche acciacco in casa Catanzaro, ma in vista della trasferta sul campo della Carrarese le notizie che arrivano dall’infermeria sono tutto sommato incoraggianti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, Matias Antonini viaggia verso il recupero. Il centrale brasiliano aveva lasciato il terreno di gioco del “Ceravolo” a causa di un fastidio all’adduttore, ma gli esami e le sensazioni successive fanno pensare a un problema di lieve entità. Salvo sorprese, sarà convocato per la sfida in terra toscana, garantendo così una pedina importante nello scacchiere difensivo di mister Aquilani.

Nessuna preoccupazione, invece, per Ruggero Frosinini. La sua sostituzione contro il Frosinone era stata dettata esclusivamente dai crampi nel finale di gara: il giocatore si è allenato regolarmente ed è pienamente a disposizione per la trasferta di Carrara.

Diverso il discorso per Federico Di Francesco. L’esterno offensivo, protagonista di una stagione segnata da continui problemi fisici, è alle prese con l’ennesimo stop muscolare e non sarà della partita contro la squadra guidata dall’ex Antonio Calabro.