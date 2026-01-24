Serie B, Cesena-Bari: Mignani vuole agganciare momentaneamente la quarta posizione

Ventunesima giornata del campionato cadetto apertasi nella serata di ieri con l'anticipo tra Carrarese ed Empoli e che entra nel vivo nel pomeriggio odierno. Uno degli appuntamenti è quello tra Cesena e Bari, che si daranno battaglia all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena.

COME ARRIVA IL CESENA

La squadra di mister Mignani è tornata a vincere dopo il solo punto maturato nelle precedenti tre sfide. Vittoria importante in uno dei tanti derby di regione: vittima è stata la Reggiana, passata in vantaggio prima della mezz'ora per poi esser trafitta due volte da Cristian Shpendi. I romagnoli sono situati al quinto posto in solitaria seppur l'andamento delle ultime cinque sfide abbiano visto un leggero calo di rendimento. Una vittoria vorrebbe dire agganciare il Palermo per qualche ora, con i rosaneri impegnati nell'allettante scontro contro i canarini, a loro volta inseguitori dei cesenati.

COME ARRIVA IL BARI

Dal canto suo il Bari non se la sta passando bene: in settimana, infatti, è arrivato l'esonero di mister Vivarini, con il rientro alla guida da parte di Moreno Longo. I pugliesi provengono da una sconfitta casalinga contro la Juve Stabia; decisiva la rete dal dischetto di Candellone nella prima frazione. Circa quattrocento i sostenitori baresi giunti al Manuzzi, a supportare una squadra in pieno stati di crisi: la vittoria manca dallo scorso due di novembre, davanti al proprio pubblico proprio contro il Cesena.