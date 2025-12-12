Serie B, 16ª giornata: dopo i primi 45', buio Samp. Palermo avanti con la rete di Le Douaron
Si è alzato questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica, con la sfida tra Pescara e Frosinone a fissare il termine.
In campo però adesso, a far da apripista al turno, un interessante Palermo-Sampdoria, che si sta giocando allo stadio 'Renzo Barbera': i blucerchiati erano alla ricerca di continuità dopo la vittoria sulla Carrarese, ma i primi 45' non stanno affatto sorridendo alla formazione guidata dal duo Gregucci-Foti, perché i rosanero hanno trovato il vantaggio grazie alla rete siglata da Le Douaron (CLICCA QUI per leggere il live targato TuttoMercatoWeb.com).
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Sabato 13 dicembre
Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15.00 - Reggiana - Padova
Ore 15.00 - Spezia – Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Bari
Ore 15.00 - Venezia – Monza
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
Di seguito, andiamo ora a vedere quella che è la classifica aggiornata dopo le quindici partite già giocate:
CLASSIFICA
Monza 31
Frosinone 31
Cesena 27
Palermo 26
Venezia 26
Modena 26
Catanzaro 22
Reggiana 20
Empoli 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Mantova 14
Südtirol 14
Spezia 14
Sampdoria 13
Pescara 10