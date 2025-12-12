Serie B, 16ª giornata: dopo i primi 45', buio Samp. Palermo avanti con la rete di Le Douaron

Si è alzato questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica, con la sfida tra Pescara e Frosinone a fissare il termine.

In campo però adesso, a far da apripista al turno, un interessante Palermo-Sampdoria, che si sta giocando allo stadio 'Renzo Barbera': i blucerchiati erano alla ricerca di continuità dopo la vittoria sulla Carrarese, ma i primi 45' non stanno affatto sorridendo alla formazione guidata dal duo Gregucci-Foti, perché i rosanero hanno trovato il vantaggio grazie alla rete siglata da Le Douaron (CLICCA QUI per leggere il live targato TuttoMercatoWeb.com).

Di seguito, il programma completo del turno:

SERIE B, 16ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Sabato 13 dicembre

Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli

Ore 15.00 - Reggiana - Padova

Ore 15.00 - Spezia – Modena

Ore 15.00 - Südtirol - Bari

Ore 15.00 - Venezia – Monza

Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino

Ore 19.30 - Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

Di seguito, andiamo ora a vedere quella che è la classifica aggiornata dopo le quindici partite già giocate: