Serie B, Catanzaro-Spezia: playoff e salvezza, in palio punti di vitale importanza

Nella giornata di oggi va in scena gran parte della 36^ giornata di Serie B, con Catanzaro-Spezia ad aprire le danze. Da una parte i calabresi vogliono blindare la loro quinta posizione e prepararsi al meglio per i playoff, dall’altra i liguri cercano punti utili ad uscire dalla zona retrocessione. Appuntamento alle ore 12.30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, dirige la sfida il Sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì.

COME ARRIVA IL CATANZARO – Aquilani dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1 piazzando Cassandro, Brighenti e Antonini davanti a Pigliacelli. Pompetti e Rispoli con tutta probabilità comporranno la diga di centrocampo, contando sulle corsie esterne sulla spinta di Frosinini e Di Francesco. Pittarello sarà il riferimento avanzato, supportato sulla trequarti da Liberali e Alesi.

COME ARRIVA LO SPEZIA – 3-5-2 invece da parte di D’Angelo, che avrà in Lapadula-Di Serio il suo tandem d’attacco. La speranza è che dia continuità alla prova col Sudtirol, dato che nel 6-1 finale entrambi sono andati a segno. Valoti in mezzo al campo, affiancato da Bandinelli e Romano. Fasce affidate a Sernicola e Beruatto, in un undici iniziale completato da Mascardi tra i pali e dal trio difensivo formato da Aurelio, Hristov e Mateju.