Serie B, Virtus Entella-Padova: scontro diretto per cuori forti al Sannazzari

90 minuti importanti, fondamentali, forse decisivi quelli che attendono Virtus Entella e Padova questo pomeriggio ore 15 al Sannazzari. Biancocelesti e biancoscudati si giocano una fetta di stagione in uno scontro diretto in chiave salvezza che potrebbe indirizzare i destini delle due squadre in maniera netta e decisiva. Le due squadre sono divise in classifica da quattro lunghezze, i liguri cercano la spinta del pubblico amico per cogliere punti fondamentali e abbandonare la zona playout condivisa con il Bari (per il momento) a 34, ad un solo punto dall’Empoli impegnato nella difficilissima trasferta di Venezia, prestando attenzione a cosa accade dietro, Spezia, Reggiana e Pescara non danno la sensazione di voler darsi per vinte. Dall’altra parte ci sono i veneti intenzionati a conservare con le unghie e i denti questi quattro punti di margine, una vittoria questo pomeriggio chiuderebbe aritmeticamente i conti. Dirige Luca Massimi di Termoli coadiuvato dagli assistenti sono Gamal Mokhtar di Lecco e Federico Votta di Moliterno. IV ufficiale Simone Galipò di Firenze, al Var Niccolò Baroni di Firenze mentre Emanuele Prenna di Molfetta al ruolo di Avar.

Come arriva la Virtus Entella - Due punti nelle ultime tre partite conquistati dalla truppa di Andrea Chiappella, capace di conquistare al Sannazzari sette delle otto vittorie complessive in stagione. Non ci saranno gli squalificati Marconi e Mezzoni con Alborghetti e Bariti come principali indiziati per la loro sostituzione, per il resto nel 3-5-2 davanti a Colombi agiranno Tiritiello e Parodi davanti a Del Frate. In mezzo al campo si dovrebbe rivedere Squizzato in cabina di regia affiancato da Franzoni e Benedetti con Karic inizialmente in panchina. Per il reparto offensivo Cuppone e Guiu hanno le maggiori possibilità di essere riproposti dal 1' minuto.

Come arriva il Padova - Ottimo l'impatto in panchina di Roberto Breda chiamato a sostituire Matteo Andreoletti, dopo la sconfitta di Frosinone all'esordio sulla panchina veneta sono arrivate le vittorie rispettivamente ai danni di Empoli e Reggiana. Assenti il Papu Gomez e Lasagna, Harder e Barreca mentre Sgarbi recupera ma la sua presenza fin dal 1' minuto non è scontata. Nel 3-5-2 di partenza possibile conferma in difesa di Faedo, Pastina e Villa senza dimenticare il possibile inserimento di Perrotta. Sulla fasce Capelli e Favale in vantaggio su Ghiglione. In cabina di regia spazio a Crisetig supportato da Varas e Fusi. In avanti ballottaggio aperto tra Caprari e Di Mariano al fianco di Bortolussi.