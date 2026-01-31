Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani

© foto di Federico Serra
Oggi alle 06:12Serie B
Christian Sgura

La Serie B continua la sua corsa dopo l’anticipo di ieri tra Bari e Palermo e oggi, sabato 31 gennaio, si giocheranno 7 gare del campionato cadetto. Tra queste c’è la sfida del Castellani tra Empoli e Modena.
I padroni di casa, guidati da Alessio Dionisi in panchina, sono reduci da due sconfitte, l’ultima rimediata allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese, con il pesante passivo di 3-0. I biancazzurri si trovano al momento a cinque lunghezze dalla zona playoff.
Dall’altra parte arriva il Modena di Andrea Sottil, protagonista di un avvio di stagione spumeggiante con sei vittorie e tre pareggi nelle prime nove uscite in campionato, ma successivamente ridimensionato da un rendimento calante negli ultimi mesi: nelle ultime dieci partite sono arrivati due soli successi e cinque sconfitte. I gialloblù si trovano attualmente al 6º posto in graduatoria, in piena zona playoff.
All’andata fu il Modena a vincere allo stadio Alberto Braglia: al vantaggio iniziale della squadra di Dionisi firmato da Ceesay, risposero Gliozzi su rigore nel recupero del primo tempo e Tonoli nella ripresa. Prima di questa stagione, le due squadre si sono incontrate l’ultima volta nello stesso campionato nell’annata di Serie B 2013/2014. il tecnico dei toscani, che raggiunsero poi la promozione diretta in Serie A, era Maurizio Sarri.
A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giuseppe Mucera, della sezione di Palermo. I suoi assistenti saranno Preti e Galimberti, il 4º ufficiale designato è Perri. Al VAR pronta la coppia formata da Cosso e Fabbri.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Qualche dubbio di formazione per Dionisi: il trio davanti a Fulignati dovrebbe essere formato da Lovato, Gaurino e Obaretin. Sulle corsie laterali sono in vantaggio per partire dal 1’ Elia a destra e Moruzzi a sinistra, Degli Innocenti è in vantaggio su Ghion per affiancare Yepes in mediana. In attacco, Ilie dovrebbe agire a supporto di Shpendi e uno tra Popov e Nasti, con il primo in leggero vantaggio.

COME ARRIVA IL MODENA - Sottil avrà un solo giocatore indisponibile, Alessandro Sersanti, ancora non al top della condizione. 3-5-2 in vista per il tecnico ex Udinese: Chichizola tra i pali, Tonoli, Nador e Nieling nel terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Zanimacchia sull’out di destra, Massolin, Gerli e Santoro in mediana e Zampano sulla corsia di sinistra. Nel tandem offensivo Pedro Mendes è la certezza, al suo fianco è sfida a 3 tra De Luca, Gliozzi e Defrel per un maglia dal 1’.

