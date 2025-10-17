Oggi in TV, torna la Serie B: questa sera Virtus Entella-Sampdoria
Terminata la sosta per le nazionali, torna in campo la Serie B: questa sera lo storico primo derby fra Virtus Entella e Sampdoria. In campo anche la Serie C, con tre anticipi validi per la decima giornata.
Ecco dove vedere, tutte le gare di oggi, venerdì 17 ottobre
18.30 Hannover-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
18.30 Essen-Hoffenheim (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Virtus Entella-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Union Berlino-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT
20.30 Alcione-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Novara-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Torres-Forlì (Serie C) - SKY SPORT
20.45 PSG-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA
20.45 Standard Liegi-Anversa (Campionato belga) - DAZN
21.00 Oviedo-Espanyol (Liga) - DAZN
