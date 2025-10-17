La grande rivelazione della Ligue 1: la gavetta e le serie inferiori, Panichelli è una star

Una delle grandi rivelazioni del campionato francese arriva dall'Argentina, fa (lunga) tappa in Spagna e sbarca a Strasburgo. Joaquin Panichelli è, con Ansu Fati, il capocannoniere della Ligue 1 che non t'aspetti e oggi il 23enne sudamericano è atteso da una sfida difficilissima: la gara contro il Paris Saint-Germain. Numeri da urlo per il ragazzo preso dall'Alaves: 5 gol in 7 apparizioni, 0,71 a partita, 3 in casa e 2 in trasferta, una doppietta nel 5-0 contro l'Angers arrivata in soli 6 tiri (di cui ben 5 in porta). Altri dati straordinari: ha un expected goals ratio di 3,25 su 4,23, segno che i suoi gol non arrivano 'per caso' ma sono frutto di una grande efficacia sotto porta. Eccelle nel pressing alto e sa posizionarsi in area, la sua ascesa peraltro è costante.

Bentintesi, lo ha preso lo Strasburgo, che è la squadra per media età più giovane del mondo nei grandi campionati, che è di proprietà della BlueCo dunque del Chelsea. Però è una grande intuizione, anche perché non è un miraggio, una stella cometa arrivata dall'Argentina ma un ragazzo che è passato attraverso gavetta e prestiti. Fallisce un provino col Boca Juniors, così lo prende il River Plate dove gioca con le riserve e spiccioli di calcio coi grandi. Nel gennaio 2023 attraversa l'Oceano: la seconda squadra del Deportivo Alaves in Tercera Division, poi il prestito al CD Mirandes dove esplode. 21 reti in 44 gare, 8 assist, record per una punta in Segunda Division. Così lo Strasburgo lo prende dall'Alaves per quasi 20 milioni, un affare da record. Entra nel grande calcio, prende la 9 e l'impatto, come detto, è immediato.

Che centravanti si troverà davanti il PSG? Finalizzatore d'elite, un top tier nei grandi campionati come percentile. Forza fisica, contrasti, recupero palla. Grande pressing alto, gioco dinamico, duelli aerei spesso vinti, legale in area di rigore con pochi difetti tecnici e tattici. Un metro di paragone? Darwin Nunez, storica punta del Liverpool, sembra quello più azzeccato. Niente male per la sorpresa della Ligue 1...