Serie B, Giudice Sportivo: gli squalificati. Il Bari perde due titolari del centrocampo
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Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare della 37ª giornata del campionato cadetto disputate venerdì scorso.
AMMENDE
Sanzione da 8mila euro al Bari, successivamente alla sfida del 'San Nicola' contro la Virtus Entella "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco".
GIOCATORI
Squalifica per un turno a Braunoder e Verreth (Bari), Ambrosino e Santoro (Modena), Bandinelli (Spezia), Fontanarosa (Avellino), Guiu Vilanova (Virtus Entella), Adorante (Venezia), Bonetti (Reggiana), Calabrese (Carrarese), Conti (Sampdoria), Gyasi (Palermo) e Villa (Padova).
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