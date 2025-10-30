Samp, tegola Abildgaard: almeno 2 mesi di stop. Per Pedrola pesa il fattore psicologico
Continuano i problemi fisici in casa Sampdoria con Oliver Abildgaard che dovrà restare fuori almeno due mesi, chiudendo così in anticipo il suo 2025, ed Estanis Pedrola, che preoccupa sempre per le continue ricadute dei suoi infortuni.
Come riporta Il Secolo XIX il centrocampista danese ha riportato una frattura all’acromion-claveare dopo un contrasto nell’ultima gara di campionato contro l’Empoli e ora dovrà decidere con lo staff medico blucerchiato se affidarsi a una terapia conservativa o procedere con un intervento che appare l’opzione più probabile. I tempi di recupero dovrebbero essere attorno ai due mesi con il rientro che potrebbe avvenire contro l’Avellino il prossimo dieci gennaio.
Per quanto riguarda Pedrola invece gli esami a cui si è sottoposto, dopo essere rimasto in campo appena quattro minuti a Empoli prima di lasciare il campo per un problema fisico, non hanno evidenziato criticità con la sensazione che questi continui problemi muscolari stiano pesando soprattutto sul fattore psicologico del giocatore che ormai al primo fastidio alza bandiera bianca facendo scattare l’allarme.
A rischio infine per la prossima gara anche il difensore Alex Ferrari, che ha chiuso la gara in Toscana con una borsa del ghiaccio sulla coscia destra, il cui sovraccarico muscolare va tenuto d’occhio in questi giorni.
