Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola

Sotto le luci del Ferraris, l'anticipo della 35ª giornata di Serie B mette di fronte due realtà pronte all’urto: la Sampdoria di Lombardo e la corazzata del Monza. I blucerchiati approcciano questo finale di stagione con un’insperata serenità, forti di un piazzamento che permette di guardare al futuro senza l'incubo della retrocessione diretta. Il calore del pubblico genovese sarà, ancora una volta, l'arma supplementare per tentare l'assalto a un campionato ad alta densità e provare a strappare un pass per il sogno play-off. Di fronte, però, si staglia un titano: i brianzoli sono in piena corsa scudetto, decisi a prendersi il trono della categoria cadetta per marciare trionfalmente verso la Serie A. La rosa biancorossa è dotata di qualità tecniche fuori categoria, capace di imporre il proprio gioco su ogni campo. Le cifre condannano la Sampdoria a un vero tabù storico: il successo contro i brianzoli manca dalla stagione 2000/2001, un’attesa interminabile che i doriani sono chiamati a spezzare e che nel match d’andata, con un goal firmato da Álvarez, ha condannato la Samp un’ennesima volta.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Le tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime partite rappresentano la probabile svolta stagionale per i Blucerchiati. Grazie a questi nove punti vitali, la Sampdoria è riuscita a sollevarsi dalle zone più tetre della classifica, costruendo un tesoretto di cinque lunghezze sui play-out. Tuttavia, in un campionato ad alta densità, l'equilibrio è sottilissimo: bastano poche sbavature per scivolare nuovamente nel fango della lotta salvezza, così come un paio di colpi ben assestati potrebbero proiettare la squadra verso un piazzamento play-off, distanti oggi appena quattro punti. Per il popolo blucerchiato è un vero rollercoaster emozionale: ogni partita può trasformarsi in un brivido di paura per il passato o in una scarica di adrenalina verso un obiettivo che, fino a pochi mesi fa, appariva puramente utopistico. In vista dell'anticipo di stasera, la lista degli indisponibili per Lombardo resta però preoccupante: Malanca, Venuti, Coda e Pafundi sono costretti a restare fuori dalla scena, privando la squadra di pedine fondamentali in ogni reparto. L'unica nota di speranza arriva dal centrocampo, dove Liam Henderson dovrebbe stringere i denti e tornare a disposizione.

COME ARRIVA IL MONZA - Il Monza si presenta a Genova forte di una solidità d’alta classifica. Nonostante lo stop contro lo Spezia e alcuni pareggi che hanno frenato una corsa fin lì perfetta, i brianzoli restano tra le indiziate per il ritorno immediato in quella Serie A sfuggita solo un anno fa. Per il match di stasera, mister Bianco punterà nuovamente sulla solidità collettiva, vero marchio di fabbrica della gestione brianzola. I dati stagionali confermano l'efficacia del pacchetto arretrato del Monza, capace di limitare al minimo le incursioni avversarie grazie a un’organizzazione difensiva metodica. La vera novità tattica risiede però nel fronte d'attacco: i recuperi di Patrick Cutrone e Keita Baldé restituiscono alla squadra quel peso specifico e quella profondità necessari per scardinare la linea difensiva doriana. Due rientri fondamentali che offrono a Bianco soluzioni diverse per scardinare il match e proseguire la rincorsa alla promozione diretta. Restano invece ancora ai box Antov e Petagna, ma la profondità di una rosa costruita per dominare permette al tecnico brianzolo di guardare alla sfida con la massima fiducia.