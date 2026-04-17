Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola

Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzolaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:06Serie B
Davide Verduci

Sotto le luci del Ferraris, l'anticipo della 35ª giornata di Serie B mette di fronte due realtà pronte all’urto: la Sampdoria di Lombardo e la corazzata del Monza. I blucerchiati approcciano questo finale di stagione con un’insperata serenità, forti di un piazzamento che permette di guardare al futuro senza l'incubo della retrocessione diretta. Il calore del pubblico genovese sarà, ancora una volta, l'arma supplementare per tentare l'assalto a un campionato ad alta densità e provare a strappare un pass per il sogno play-off. Di fronte, però, si staglia un titano: i brianzoli sono in piena corsa scudetto, decisi a prendersi il trono della categoria cadetta per marciare trionfalmente verso la Serie A. La rosa biancorossa è dotata di qualità tecniche fuori categoria, capace di imporre il proprio gioco su ogni campo. Le cifre condannano la Sampdoria a un vero tabù storico: il successo contro i brianzoli manca dalla stagione 2000/2001, un’attesa interminabile che i doriani sono chiamati a spezzare e che nel match d’andata, con un goal firmato da Álvarez, ha condannato la Samp un’ennesima volta.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Le tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime partite rappresentano la probabile svolta stagionale per i Blucerchiati. Grazie a questi nove punti vitali, la Sampdoria è riuscita a sollevarsi dalle zone più tetre della classifica, costruendo un tesoretto di cinque lunghezze sui play-out. Tuttavia, in un campionato ad alta densità, l'equilibrio è sottilissimo: bastano poche sbavature per scivolare nuovamente nel fango della lotta salvezza, così come un paio di colpi ben assestati potrebbero proiettare la squadra verso un piazzamento play-off, distanti oggi appena quattro punti. Per il popolo blucerchiato è un vero rollercoaster emozionale: ogni partita può trasformarsi in un brivido di paura per il passato o in una scarica di adrenalina verso un obiettivo che, fino a pochi mesi fa, appariva puramente utopistico. In vista dell'anticipo di stasera, la lista degli indisponibili per Lombardo resta però preoccupante: Malanca, Venuti, Coda e Pafundi sono costretti a restare fuori dalla scena, privando la squadra di pedine fondamentali in ogni reparto. L'unica nota di speranza arriva dal centrocampo, dove Liam Henderson dovrebbe stringere i denti e tornare a disposizione.

COME ARRIVA IL MONZA - Il Monza si presenta a Genova forte di una solidità d’alta classifica. Nonostante lo stop contro lo Spezia e alcuni pareggi che hanno frenato una corsa fin lì perfetta, i brianzoli restano tra le indiziate per il ritorno immediato in quella Serie A sfuggita solo un anno fa. Per il match di stasera, mister Bianco punterà nuovamente sulla solidità collettiva, vero marchio di fabbrica della gestione brianzola. I dati stagionali confermano l'efficacia del pacchetto arretrato del Monza, capace di limitare al minimo le incursioni avversarie grazie a un’organizzazione difensiva metodica. La vera novità tattica risiede però nel fronte d'attacco: i recuperi di Patrick Cutrone e Keita Baldé restituiscono alla squadra quel peso specifico e quella profondità necessari per scardinare la linea difensiva doriana. Due rientri fondamentali che offrono a Bianco soluzioni diverse per scardinare il match e proseguire la rincorsa alla promozione diretta. Restano invece ancora ai box Antov e Petagna, ma la profondità di una rosa costruita per dominare permette al tecnico brianzolo di guardare alla sfida con la massima fiducia.

Articoli correlati
Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B... Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Sampdoria, si riempie il "Ferraris" per il Monza: salgono a più di 26mila le presenze... Sampdoria, si riempie il "Ferraris" per il Monza: salgono a più di 26mila le presenze
Serie B, fucina di talenti: Berti guida la classifica CIES degli Under 23 più performanti... Serie B, fucina di talenti: Berti guida la classifica CIES degli Under 23 più performanti
Altre notizie Serie B
Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola... Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola
Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio... Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio piadine"
Reggiana, Portanova in campo con la fascia da capitano in questo finale di stagione... TMWReggiana, Portanova in campo con la fascia da capitano in questo finale di stagione
Reggiana, nessun provvedimento su Portanova: il club resta in attesa della Cassazione... Reggiana, nessun provvedimento su Portanova: il club resta in attesa della Cassazione
Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B... Live TMWDa Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Portanova non ci sta: “Non posso perdere la mia vita calcistica per un’accusa senza... Portanova non ci sta: “Non posso perdere la mia vita calcistica per un’accusa senza prove”
Sampdoria, si riempie il "Ferraris" per il Monza: salgono a più di 26mila le presenze... TMWSampdoria, si riempie il "Ferraris" per il Monza: salgono a più di 26mila le presenze
Juve Stabia, nota ufficiale del club: stipendi saldati e scadenze federali rispettate... Juve Stabia, nota ufficiale del club: stipendi saldati e scadenze federali rispettate
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.1 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
Immagine top news n.2 A San Siro si parla del futuro del calcio italiano. Abodi e Malagò spiegano il momento
Immagine top news n.3 Ora è ufficiale: la Serie A avrà 4 squadre in Champions e 2 in Europa League nel 2026-2027
Immagine top news n.4 La Fiorentina fa 2-1 ma non basta per l’impresa. In semifinale di Conference ci va il Crystal Palace
Immagine top news n.5 Aston Villa-Bologna 4-0, le pagelle: Ravaglia prende due gol sul suo palo. Italiano, che figuraccia
Immagine top news n.6 Questo Aston Villa vale due Bologna: il ritorno finisce peggio dell'andata, 4-0 e rossoblù eliminati
Immagine top news n.7 Niente Juventus per Rudiger? Orientato nel rimanere a Madrid per un altro anno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
Immagine news podcast n.4 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"
Immagine news Altre Notizie n.2 Romondini: "Inter, stupito dalla maturità di Chivu. Roma, Ranieri ha sbagliato"
Immagine news Altre Notizie n.3 D'Ubaldo: "Ct, la scelta sarà tra Conte e Allegri. E sulla Roma dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Vanoli: "Spero di recuperare Brescianini. Ecco come stanno Kean e Fagioli"
Immagine news Serie A n.2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 34ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.3 Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 aprile
Immagine news Serie A n.5 De Bruyne: "Napoli, vinciamo per andare in Champions. Avevo offerte da tutto il mondo"
Immagine news Serie A n.6 Ulivieri sul futuro della FIGC: "Malagò o Abete? Non c'è un candidato in vantaggio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola
Immagine news Serie B n.2 Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio piadine"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Portanova in campo con la fascia da capitano in questo finale di stagione
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, nessun provvedimento su Portanova: il club resta in attesa della Cassazione
Immagine news Serie B n.5 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Portanova non ci sta: “Non posso perdere la mia vita calcistica per un’accusa senza prove”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores dopo il rinnovo: "Felice di poter far parte ancora di questa famiglia"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, ore decisive per il futuro: si muove l'avvocato Di Campli. La Women in supporto
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, altro che cessione imminente: si allontana il passaggio di proprietà
Immagine news Serie C n.4 Supercoppa Lega Pro: date e regolamento, il comunicato ufficiale
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B. Il tecnico ha rinnovato il contratto
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Tisci: "Affronteremo al meglio i playoff, orgoglioso dei miei ragazzi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.3 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?