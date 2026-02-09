Focus TMW Serie B, i migliori attaccanti dopo la 23ª giornata: Ghedjemis stabile in vetta

Si chiude con importanti la 23ª giornata del campionato di Serie B. Il Venezia batte il Frosinone nello scontro al vertice della classifica e allunga al primo posto, con i ciociari che si fanno anche superare dal Monza vittorioso contro l'Avellino. Nelle posizioni di rilievo bene anche Palermo, Cesena e Catanzaro, mentre il Modena continua a zoppicare. Nella seconda parte della graduatori, invece, secondo successo di fila della Sampdoria e ritorno ai tre punti per il Mantova che batte il Bari in uno scontro diretto per la salvezza.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la ventitreesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.59 (23)

2. Ciervo (Cesena) 6.34 (22)

3. Pohjanpalo (Palermo) 6.30 (22)

4. Gliozzi (Modena) 6.23 (22)

5. Bortolussi (Padova) 6.20 (23)