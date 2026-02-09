Cassata fa crack e lo Spezia corre ai ripari: tolto dal mercato l'ungherese Nagy
Nonostante nei giorni scorsi fosse a un passo dal ritorno al Ferencvaros, con il solo accordo fra club e giocatore da trovare, il centrocampista Adam Nagy continuerà a vestire la maglia dello Spezia fino al termine della stagione. Come riporta Il Secolo XIX infatti in un vertice dopo la partita contro la Virtus Entella fra il presidente Stillitano e il patron Roberts - entrambi rientrati negli USA - si è deciso di togliere l'ungherese dal mercato.
Il grave infortunio subito da Francesco Cassata, di cui oggi si conosceranno gli esiti e i tempi di recupero, ha portato a questa decisione per evitare di lasciare troppo scoperto il centrocampo di mister Roberto Donadoni. Il club ligure ha dunque cancellato il nulla osta che aveva concesso a Nagy per trattare con il presidente del club magiaro Kubatov tanto che il giocatore contro la Virtus Entella era in panchina, mentre precedentemente si era accomodato in tribuna.
