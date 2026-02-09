Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cassata fa crack e lo Spezia corre ai ripari: tolto dal mercato l'ungherese Nagy

Cassata fa crack e lo Spezia corre ai ripari: tolto dal mercato l'ungherese NagyTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:10Serie B
Tommaso Maschio

Nonostante nei giorni scorsi fosse a un passo dal ritorno al Ferencvaros, con il solo accordo fra club e giocatore da trovare, il centrocampista Adam Nagy continuerà a vestire la maglia dello Spezia fino al termine della stagione. Come riporta Il Secolo XIX infatti in un vertice dopo la partita contro la Virtus Entella fra il presidente Stillitano e il patron Roberts - entrambi rientrati negli USA - si è deciso di togliere l'ungherese dal mercato.

Il grave infortunio subito da Francesco Cassata, di cui oggi si conosceranno gli esiti e i tempi di recupero, ha portato a questa decisione per evitare di lasciare troppo scoperto il centrocampo di mister Roberto Donadoni. Il club ligure ha dunque cancellato il nulla osta che aveva concesso a Nagy per trattare con il presidente del club magiaro Kubatov tanto che il giocatore contro la Virtus Entella era in panchina, mentre precedentemente si era accomodato in tribuna.

Articoli correlati
Spezia, Nagy e il Ferencvaros trattano sull'ingaggio. Ma l'affare non è in pericolo... Spezia, Nagy e il Ferencvaros trattano sull'ingaggio. Ma l'affare non è in pericolo
Spezia, niente ritorno in Ungheria per Nagy. Il regista ha detto no al Ferencvaros... Spezia, niente ritorno in Ungheria per Nagy. Il regista ha detto no al Ferencvaros
Spezia, sirene ungheresi per Nagy. Il Ferencvaros vuole riportare a casa il mediano... Spezia, sirene ungheresi per Nagy. Il Ferencvaros vuole riportare a casa il mediano
Altre notizie Serie B
Esonero Dionigi, 'shitstorm" da parte dei tifosi. Il club blocca temporaneamente... Esonero Dionigi, 'shitstorm" da parte dei tifosi. Il club blocca temporaneamente i commenti
A Rubinacci il compito di risollevare la Reggiana. Alla squadra quello della presa... A Rubinacci il compito di risollevare la Reggiana. Alla squadra quello della presa di responsabilità
Spezia, Donadoni non traballa: sarà confermato anche in caso di sconfitta a Bari Spezia, Donadoni non traballa: sarà confermato anche in caso di sconfitta a Bari
Longo ridisegna il Bari per ripartire: con lo Spezia possibile ritorno al 3-5-2 Longo ridisegna il Bari per ripartire: con lo Spezia possibile ritorno al 3-5-2
Il padre di Begic: "Noi tifosi della Samp dai tempi di Boskov. Spero che resti in... Il padre di Begic: "Noi tifosi della Samp dai tempi di Boskov. Spero che resti in blucerchiato"
Cittadella, Falcinelli: "Gara della svolta, voglio conquistare la Serie B con questa... Cittadella, Falcinelli: "Gara della svolta, voglio conquistare la Serie B con questa maglia"
Reggiana, tegola Portanova in vista del Mantova: rischia di saltare anche l'Empoli... Reggiana, tegola Portanova in vista del Mantova: rischia di saltare anche l'Empoli
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 23ª giornata: Stroppa insegue Alvini... Focus TMWSerie B, la classifica degli allenatori dopo la 23ª giornata: Stroppa insegue Alvini
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Buone notizie per la Juve: Conceicao ci sarà con l'Inter nonostante il problema al ginocchio
Immagine top news n.1 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.2 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.3 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.4 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.7 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: “Non tutti gli step on foot possono essere rigori. Vergara? Quella è slealtà”
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Non tutti gli step on foot possono essere rigori. Vergara? Quella è slealtà”
Immagine news Serie A n.2 Buone notizie per la Juve: Conceicao ci sarà con l'Inter nonostante il problema al ginocchio
Immagine news Serie A n.3 Montella su Kilicsoy: "L'ho visto motivato e concentrato, Pisacane e il Cagliari lo aiuteranno"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Paratici focalizzato solo sulla salvezza. Poi sarà rivoluzione societaria
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti stizzito: "Manca un centravanti? Ancora... Vinco o perdo con quelli che ho"
Immagine news Serie A n.6 Il probabile rimpianto e il dato che li inchioda: Italiano-Bologna, periodo nerissimo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Esonero Dionigi, 'shitstorm" da parte dei tifosi. Il club blocca temporaneamente i commenti
Immagine news Serie B n.2 A Rubinacci il compito di risollevare la Reggiana. Alla squadra quello della presa di responsabilità
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni non traballa: sarà confermato anche in caso di sconfitta a Bari
Immagine news Serie B n.4 Longo ridisegna il Bari per ripartire: con lo Spezia possibile ritorno al 3-5-2
Immagine news Serie B n.5 Il padre di Begic: "Noi tifosi della Samp dai tempi di Boskov. Spero che resti in blucerchiato"
Immagine news Serie B n.6 Cittadella, Falcinelli: "Gara della svolta, voglio conquistare la Serie B con questa maglia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul web
Immagine news Serie C n.4 Serie C, conto alla rovescia per l'infrasettimanale: ieri chiusa la 25ª giornata. Il punto
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.6 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano