TMW Rugani out dalla lista UEFA, l'agente: "Nessuna esclusione, è venuto per salvare la Fiorentina"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha commentato anche l'esclusione dalla lista UEFA del suo assistito nell'intervista concessa oggi a TMW. Questa la sua risposta sul nuovo difensore della Fiorentina, che potrà prendere parte soltanto alle partite di campionato: "Non parlerei né di esclusione né di aspettativa. Di aspettativa non ne parlo perché, col rispetto che porto per ogni parte coinvolta, abbiamo preso questa decisione perché c'erano difficoltà per tutti. Alle coppe confesso che non ci pensavamo minimamente. Rugani ha scelto la Fiorentina per aiutare la squadra a restare in Serie A. La Fiorentina ha ragionato e, avendo un calciatore in più che poteva essere molto utile per il campionato, ha fatto la sua scelta. Poi, speriamo che in coppa i viola arrivino fino in fondo, ma noi ci siamo presi la responsabilità di venire e salvarci, e vedere anche se si possono mettere le basi dopo la salvezza per un eventuale futuro che ci farebbe molto piacere".

Sulle condizioni fisiche di Rugani, Torchia ha poi aggiunto: "Daniele era già sulla via del recupero, non completamente recuperato, ma tutti lo sapevamo fin dall'inizio. Non è arrivato totalmente recuperato, ma solo perché per certe tematiche muscolari bisogna stare attenti: meglio evitare di farlo giocare una partita in più e perderlo per due mesi. Ha lavorato molto in questi giorni, si è allenato anche domenica e sarà col gruppo penso da questa settimana".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW a Davide Torchia