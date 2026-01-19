Serie B, i migliori portieri dopo la 20ª giornata: Joronen sempre davanti a Klinsmann
Giornata di svolta in Serie B, con la ventesima giornata che cambia le gerarchie al vertice. Monza e Frosinone non vanno oltre il pari nello scontro diretto e lasciano spazio al Venezia, bravo a imporsi 3-1 sul Catanzaro e ad avvicinarsi alla capolista. Prosegue la rincorsa anche il Palermo, che batte lo Spezia 1-0. In coda successo fondamentale per il Mantova, mentre Bari, Pescara e Spezia escono sconfitti.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la ventesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.50 (19)
2. Klinsmann (Cesena) 6.43 (20)
3. Pigliacelli (Catanzaro) 6.30 (20)
4. Fulignati (Empoli) 6.28 (20)
5. Festa (Mantova) 6.25 (18)
