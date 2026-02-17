Lecce, Sticchi Damiani: "A Cagliari vittoria importante. Ennesimo clean sheet per Falcone"

Per il Lecce di Eusebio Di Francesco vincere sul campo del Cagliari nella serata di ieri rappresenta una serie quasi infinita di note positive. Perché salgono a due i successi consecutivi in campionato, arrivati dopo ben nove giornate senza tre punti, perché salgono a tre le vittorie esterne, con l'ultima datata 2 novembre a Firenze, e perché porta a tre le lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

Una vittoria, dunque, enorme per il campionato dei salentini, come evidenzia anche il presidente del club giallorosso Saverio Sticchi Damiani:

"È una vittoria bella - si legge sul Quotidiano di Puglia -, complicatissima perché l'Unipol Domus è un campo complicato per tutti. Non dimentichiamo che appena poche settimane fa, su questo terreno, aveva perso anche la Juventus e anche altre big hanno sofferto moltissimo in questa stagione. Dedichiamo la vittoria a tutti i tifosi del Lecce e in particolare a coloro che sono venuti qui a Cagliari, in un giorno feriale, affrontando un viaggio lunghissimo e molto faticoso. Grazie a tutti.

Sei punti consecutivi sono importanti per qualsiasi squadra. Mi preme sottolineare come Falcone abbia portato a casa l'ennesimo clean sheet della stagione, frutto di una squadra messa in campo con equilibrio, che subisce poco e che ora si è anche sbloccata in attacco. Godiamoci questo successo in attesa di sfidare sabato la capolista Inter nel nostro stadio che già immagino sarà stracolmo e caldo."